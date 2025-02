Napoli, una vocazione sempre più internazionale: le cifre del 2024

“Napoli sta vivendo una trasformazione straordinaria: da città di passaggio a destinazione di rilievo che ammalia, grazie per esempio alla bellezza artistica della metropolitana realizzata da grandi nomi della scena contemporanea”. Queste le parole con cui l’assessora al Turismo Teresa Amato descrive la metamorfosi di una città sempre più internazionale anche grazie, spiega, “al ruolo prezioso svolto dalla Dmo, che ci permette di costruire azioni di promozioni concrete e diversificare l’offerta turistica, presentandosi anche all’estero”.

Nel 2024 la città ha registrato che i principali flussi provengono da Francia, Stati Uniti, Germania, Spagna e Regno Unito. Solo recentemente Parclick.it, il portale leader in Europa dei parcheggi, ha definito Napoli “la città italiana più cliccata dai viaggiatori della Penisola, con un incremento della domanda del 19% rispetto all’anno precedente”, quarta e dietro soltanto a Parigi, Amsterdam e Londra. In occasione del Giubileo, che finirà il 21 dicembre, l’assessora ha detto di aspettarsi in città almeno 4 milioni di visitatori in più rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda, invece, gli aeroporti Capodichino ha chiuso l’anno segnando 8,9 milioni di passeggeri nel segmento turistico internazionale. Tra le novità l’arrivo di Air Canada, che dal 17 maggio opererà per l’estate 2025 con quattro frequenze settimanali per il volo diretto Napoli-Montreal. Una nuova rotta che apre le porte non solo a nuovi flussi turistici per il Canada, ma anche verso il resto del Nord America, e che si aggiunge ai voli già esistenti su New York, Atlanta, Philadelphia e Chicago. L’obiettivo dell’aeroporto per il 2026 è di attivare collegamenti diretti con l’Asia puntando a Pechino e Tokyo.