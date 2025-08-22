Nasce la fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Eurganei

Atto di nascita per la fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei, che coordinerà le iniziative di promozione, valorizzazione e sviluppo turistico del territorio provinciale. L’ente darà l’avvio a una nuova fase della gestione turistica del padovano, con la finalità di superare la frammentazione e costruire un’offerta integrata che metta in luce le specificità delle varie destinazioni.

La Fondazione opererà in sinergia con le OGD locali, coordinando azioni su reputation, marketing, formazione operatori, sviluppo di nuovi prodotti turistici. “Auspichiamo - ha commentato l’assessore regionale al Turismo del Veneto, Federico Caner - che la nuova Fondazione possa diventare presto il soggetto attuatore della governance turistica delle rispettive destinazioni”.

L’operatività sarà sostenuta da 350mila euro per il 2025 e 600mila per le annualità successive, stanziati dalla Camera di Commercio di Padova.