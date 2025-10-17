Nel 2024 cresce il turismo congressuale, bene l’Emilia Romagna

In un incontro a TTG Travel Experience 2025 sono stati presentati i dati 2024 di Osservatorio Italiano Congressi ed Eventi alla presenza di Fabio De Santis, direttore eventi e congressi IEG, Gabriella Frisoni, assessora al turismo per l’Emilia Romagna, Gabriella Gentile presidente Federcongressi e Patrick Romano, direttore generale Fondazione Bologna Welcome.

“Il congressuale segna un +8,2% di eventi nel 2024 con un parallelo aumento di partecipanti (+7,8%) e di presenze (+12,9%)” ha rilevato Gentile. Il valore economico è stato calcolato in 11,746 miliardi di euro.

Le capitali del Mice sono Roma, Milano e Bologna, mentre in Emilia Romagna un ruolo cruciale lo svolge il polo fieristico di Rimini con 104 sedi per congressi e un aumento delle presenze alberghiere del 12,4%.