È in arrivo un altro grande evento legato allo sport di portata mondiale per l’Italia, con ripercussioni di assoluto rilievo sull’industria del turismo. È di questa mattina l’annuncio da parte del Governo italiano del raggiungimento di un accordo con Team New Zealand, detentore della Coppa America, di vela che porterà le fasi finali della competizione nei nostri mari e più precisamente a Napoli.

La 38esima edizione della sfida si terrà nella primavera-estate del 2027, portando i riflettori internazionali sul capoluogo campano. Napoli vince così la concorrenza di Valencia, che aveva ospitato l’ultima edizione, e dell’Arabia Saudita, che aveva invece ospitato le regate preliminari, grazie anche all’endorsment arrivato dal main sponsor Luis Vuitton, si legge su Corriere.it.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dello Sport Andrea Abodi: “La scelta di Napoli rappresenta una straordinaria opportunità per l’intero Paese di incrementare il valore del territorio, implementare il turismo, promuovere lo sport. Studieremo anche iniziative e progetti per la tutela del mare e dell’ambiente”. Da parte sua la premier Giorgia Meloni ha sottolineato come “la scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del Pil e dell'occupazione superiore alla media nazionale”.