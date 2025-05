American Airlines raddoppia i voli da Napoli verso gli Usa

Raddoppio dei voli da Napoli agli Stati Uniti per American Airlines, che per tutta la summer opererà 2 voli al giorno da Capodichino verso due destinazioni Usa, Philadelphia e Chicago.

“A seguito del grande successo riscontrato con l’introduzione di Napoli nel nostro network globale, avvenuta lo scorso anno con l’inaugurazione dei collegamenti diretti con Philadelphia, siamo entusiasti di aggiungere Chicago al network partenopeo - ha commentato José A. Freig, vice president of International and contact center operations, and service recovery di American Airlines -. Siamo felici di offrire ai passeggeri ulteriori opportunità per raggiungere il Sud Italia collegando Napoli con due dei nostri principali hub statunitensi, rafforzando ulteriormente sia la nostra presenza in Italia che il nostro network europeo”.

L’operativo

Quest’estate l’aeroporto di Napoli offrirà 43 frequenze settimanali verso 6 aeroporti degli Usa.

“Siamo particolarmente felici che American Airlines, oltre a confermare il collegamento con Philadelphia, abbia scelto di investire ulteriormente sul nostro scalo – ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Il collegamento con Chicago riveste un’importanza strategica che va oltre la semplice connettività aerea, rappresentando un ponte privilegiato tra Napoli e una metropoli americana con profonde radici italiane. Il volo diretto non solo favorirà ricongiungimenti familiari e amplificherà i flussi turistici in entrambe le direzioni, ma creerà nuove opportunità di collaborazione commerciale, accademica e culturale, consolidando il ruolo del nostro aeroporto come porta d’accesso privilegiata tra il Mezzogiorno e il Nord America.