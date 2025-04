American Airlines sperimenta un nuovo sistema di screening dei bagagli

American Airlines sta avviato una partnership con la U.S. Customs and Border Protection (Cbp) per semplificare i viaggi sui voli internazionali in coincidenza.

Il vettore sta testando un nuovo meccanismo di screening dei bagagli per i passeggeri dei voli internazionali in arrivo negli Stati Uniti: grazie al sistema, i viaggiatori non dovranno più ritirare il bagaglio da stiva presso la dogana del CBP e riconsegnarlo ad American Airlines per il volo in coincidenza.

Come riporta travelmole.com, dopo aver superato il controllo passaporti del CBP, i passeggeri potranno recarsi direttamente a un punto di controllo TSA e poi proseguire per il volo in coincidenza.

Il sistema è stato studiato per ridurre i tempi di trasferimento per chi ha il volo in coincidenza.