Olimpiadi, fino a 300 euro a notte per dormire a Milano

Si attesta intorno ai 300 euro la tariffa media giornaliera negli alberghi milanesi nel periodo olimpico. I dati diffusi da AlbergatorePro rilevano nei giorni di Milano-Cortina 2026 un incremento dei prezzi dei pernottamenti del 23,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel dettaglio, la tariffa media giornaliera tocca quota 299,4 euro per una camera doppia.

Quanto agli arrivi, le Olimpiadi fanno registrare un incremento del 92% sulla media annuale.

“Attualmente l’occupazione media acquisita per il periodo olimpico è al 75%, al quale si somma un 20-25% di acquisizione last minute e last second tipica del mercato milanese - precisa Gian Marco Montanari, a.d. di Albergatore Pro -. In altre parole: si andrà in sold out. Oggi però la sfida non è gestire il picco di domanda, né giustificare prezzi elevati per pochi giorni, ma trasformare l’attenzione globale in reputazione, domanda stabile e valore nel tempo. Se dopo l’evento torniamo a competere solo sul prezzo, il rischio è ripetere l’errore di Torino 2006: un grande evento non garantisce automaticamente un ritorno economico duraturo e allora furono create capacità ricettive che il mercato non riuscì ad assorbire nel medio periodo, per mancanza di una strategia post-Olimpica. Al netto della novità rappresentata dalle Olimpiadi, l’indagine ci restituisce la conferma che il grosso del turismo meneghino è business-oriented, legato a eventi fieristici e a manifestazioni consolidate nel tempo, soprattutto se aperte al pubblico oltre che agli addetti ai lavori”.