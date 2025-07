“Non è un momento fortunato, ma il risultato di un percorso costruito negli anni. Roma sta riconquistando il suo ruolo di capitale dei grandi eventi internazionali e questo ha ricadute dirette sul turismo”. Così Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma Capitale, sottolinea il valore e l’impatto dell’appuntamento Dolce & Gabbana – Alta Moda Roma 2025, in scena dal 12 al 16 luglio, presentato insieme a Stefano Dolce.

“I numeri parlano chiaro: oltre 10mila camere prenotate da più di due mesi, di cui più della metà in hotel 5 stelle. Una ricaduta economica che riguarda tutta la città e coinvolge tutto il comparto turistico, dalla ricettività alla ristorazione, fino ai servizi legati alla logistica e all’accoglienza”. Sono oltre 2.500 le persone impiegate, più di 20 fornitori locali coinvolti, 650 clienti internazionali della maison già confermati, oltre a numerosi ospiti vip: ”Eventi come questo rafforzano l’immagine di Roma come destinazione esclusiva e di alto profilo”.

“Stiamo costruendo - aggiunge Onorato - un modello di città capace di attrarre turismo di qualità, allungare la permanenza media e incentivare il ritorno. È una visione che premia le eccellenze, valorizza il made in Italy e offre nuovi posti di lavoro”. Nel 2025, grazie anche ai grandi eventi, si supererà il primato di 51,4 milioni di presenze del 2024.