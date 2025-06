Overtourism: italiani al bivio fra opportunità e fastidio

L’overtourism non assilla gli italiani. A differenza della Spagna, la percezione degli italiani sul sovraffollamento turistico è più sfumata e riguarda soltanto alcune destinazioni.

Lo dicono i dati dell’Osservatorio sulla società italiana di Unipol, realizzato da Ipsos, secondo i quali poco più di un italiano su due (56%) pensa che l’Italia sia interessata dal fenomeno dell’overtourism; la percentuale si dimezza se si passa a considerare solo la propria zona o città (28%). Se si prendono solo le aree metropolitane però, la situazione cambia nuovamente (58%), tornando allineata al dato nazionale.

Non a caso, è nelle città con numeri più contenuti che la percezione positiva del turismo è maggiore: i cittadini di Cagliari e Verona, per esempio, lo considerano fattore di crescita economica nel 73 e 70% dei casi, mentre in città come Roma e Firenze le percentuali positive sono rispettivamente del 49 e 51%. “Il capoluogo toscano - dice l’Osservatorio - è il più sensibile alle problematiche del turismo; qui spiccano anche i problemi legati alla chiusura di attività storiche e la perdita di autenticità, oltre che lo spopolamento dei centri storici”.

Gli affitti brevi

Gli affitti brevi sono percepiti più come un problema (35%) che come un vantaggio economico, soprattutto a Verona (52%), Firenze (40%), Roma (38%) e Milano (38%), in particolare perché collegati all’aumento dei prezzi degli affitti che un’offerta turistica forte comporta.

Fra i problemi che il sovraffollamento turistico comporta, gli italiani segnalano l’aumento dei rifiuti, il caos nei luoghi pubblici e l’aumento dei prezzi degli affitti. Ma non manca il caro vita: i cittadini, soprattutto i più giovani, ritengono che l’overtourism possa influenzare al rialzo i prezzi della città.

Miglioramento delle infrastrutture, aumento dei servizi di mobilità e di servizi esclusivamente riservati ai residenti sono invece le misure più attese di cui le amministrazioni locali dovrebbero occuparsi.