Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka: le cifre del successo

Anche cinque ore di attesa per poterlo visitare. A due mesi dall’apertura di Expo 2025 a Osaka il Padiglione Italia sta raccogliendo un enorme consenso di pubblico. “È il più desiderato, il più menzionato all’Expo di Osaka, con code lunghissime per vederlo” commenta Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia, Expo 2025 Osaka.

La conferma alle sue parole arriva dal settimanale giapponese Josei Jishin, che lo colloca al primo posto tra quelli da visitare.

Grande il successo anche dal punto di vista del business. Secondo le cifre pubblicate da il Sole 24 Ore, nelle sale del padiglione in due mesi di Expo sono stati organizzati 79 eventi economici, 70 incontri b2b e 134 eventi culturali. Coinvolte, inoltre, più di 250 realtà economiche per 3.320 partecipanti agli eventi economici nell’Auditorium e nella Sala Vip. I rappresentanti delle imprese italiane, giapponesi e straniere sono stati 2.500, con 68 delegazioni in visita.