Parte dalle bellezze di Calabria, Sardegna e Sicilia il racconto di ‘Welcome to the Dream, Welcome to Italia’, la nuova campagna di promozione lanciata dal Ministero del Turismo, con il supporto di Enit SpA.

L’iniziativa - che rientra negli interventi previsti dal Dl Ciclone Harry - è partita ieri dalle grandi stazioni italiane.

I mercati nel mirino

Nel mirino della campagna i principali mercati europei e internazionali di riferimento delle tre regioni (quali Germania, Francia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Austria, Australia, Spagna e area Benelux) e al mercato domestico, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione e la promozione dell’Italia come destinazione turistica accogliente e sicura, contrastando le immagini negative legate al ciclone.

“Calabria, Sardegna e Sicilia sono pronte a regalare esperienze uniche - riferisce il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, commentando la nuova campagna -. Diamo voce a un racconto positivo che contrasti le immagini negative. L’Italia è una destinazione meravigliosa e sicura. Puntare sul mercato domestico, europeo e i principali mercati internazionali di riferimento e sull’informazione corretta è fondamentale. L’Italia è pronta a essere scoperta, o riscoperta, mostrando al mondo il suo patrimonio turistico, i paesaggi, i cammini e i borghi”.