Pasqua spinge i flussi turistici di Roma oltre quota un milione di presenze. Le stime indicano 491.760 arrivi e 1,2 milioni di presenze, in aumento del 2,01% e dell’1,3% rispetto al 2025, anno record per la Capitale.

A raccontarlo è Alessandro Onorato, assessore Turismo di Roma Capitale. “Nonostante un contesto geopolitico complesso che incide sul settore, Roma resta tra le mete più richieste a livello internazionale” spiega.

Secondo i dati dell’Ente bilaterale del turismo del Lazio, la città conferma un trend di crescita costante.

“Registriamo un andamento positivo, segno della solidità della destinazione e del lavoro fatto su promozione e attrattività” aggiunge Onorato. La domanda resta sostenuta, con una forte componente internazionale e una permanenza media stabile.

Il periodo pasquale consolida così il posizionamento di Roma tra le principali destinazioni europee.