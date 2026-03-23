La Settimana Santa a Roma 2026 si celebra dal 29 marzo al 5 aprile, trasformando la Città Eterna nel centro spirituale del mondo cattolico. Papa Leone XIV presiederà per la prima volta le celebrazioni principali, dalla Domenica delle Palme alla Via Crucis al Colosseo, attirando migliaia di pellegrini e viaggiatori da tutto il mondo (nel 2025 è stato superato il milione di presenze).

Secondo i dati interni di Civitatis, piattaforma per tour ed escursioni in tutto il mondo, le prenotazioni per le attività a Roma sono aumentate di circa il 30% nelle ultime due settimane.

Eventi principali della Settimana Santa 2026

La Settimana Santa inizia la Domenica delle Palme con la messa di benedizione delle palme in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV alle 10 del mattino.

Il 2 aprile, Giovedì Santo, si inizia con la Messa Crismale nella Basilica di San Pietro, che si celebra alle 9.30. Alle 17.30 avrà luogo, invece, la Messa della Cena del Signore, che commemora l'Ultima Cena e la lavanda dei piedi.

Il Venerdì Santo alle 17 si celebrerà la liturgia della Passione del Signore, mentre di sera avrà luogo uno degli atti più emblematici della Settimana Santa romana: la Via Crucis al Colosseo, che inizierà alle 21.

Il Sabato Santo culmina con la Veglia Pasquale nella Basilica di San Pietro, con inizio alle ore 21. Mentre la Domenica di Pasqua, 5 aprile, si celebra la messa in Piazza San Pietro, con la tradizionale benedizione urbi et orbi, rivolta alla città di Roma e al mondo intero, prevista a mezzogiorno.

Cosa fare a Roma durante la Settimana Santa

Oltre alle cerimonie ufficiali del Vaticano, la città mantiene diverse tradizioni molto radicate in questi giorni, come la visita a diverse chiese storiche il Giovedì Santo. Tra i luoghi più visitati spicca la Scala Santa, vicino a San Giovanni in Laterano, i cui gradini molti pellegrini salgono in ginocchio secondo la tradizione cristiana. Inoltre, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme ospita importanti reliquie legate alla passione di Cristo. Molto visitate anche le grandi basiliche romane come San Giovanni in Laterano o Santa Maria Maggiore (dove si trova sepolto Papa Francesco).

Infine, tra le attività più popolari disponibili sulla piattaforma Civitatis si inserisce sicuramente la visita guidata ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina (chiusi durante la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo). Apprezzato anche il tour del Colosseo con accesso all’arena e visita al Foro e al Palatino, un percorso completo per comprendere la storia dell’antica Roma. Per chi visita la città per la prima volta, ideale il free tour di Roma che comprende luoghi iconici come la Fontana di Trevi, piazza di Spagna o il Pantheon. Infine, particolarmente apprezzato il tour gastronomico di Trastevere, che aiuta a scoprire il quartiere degustando i piatti tradizionali della cucina romane nelle trattorie e taverne locali.

Consigli pratici per la Settimana Santa 2026

Data la particolare affluenza di turisti e pellegrini in questa settimana specifica, per godersi al meglio la città è consigliabile prenotare alloggio e attività con anticipo, consultare il calendario ufficiale del Vaticano per gli orario delle cerimonie papali, così come il calendario dei trasporti pubblici per verificare eventuali riduzioni delle corse.