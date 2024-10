Piemonte tra formazione e tecnologia, il premio di The Data Appeal

Una regione che incentiva la formazione dei giovani e punta sulla tecnologia. A TTG Travel Experience il Piemonte ha ricevuto da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave, in collaborazione con Visa, il Premio Speciale Cashless Destination per il maggiore utilizzo di pagamenti elettronici, segnale di un cambiamento verso le transazioni digitali.

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè e l’assessore al Turismo della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, hanno incontrato i giovani nel padiglione del Piemonte al TTG di Rimini, sottolineando l’importanza di incentivare la preparazione per entrare nel mondo del lavoro turistico. Chiarelli ha evidenziato l’importanza dell’adattamento del Piemonte, che grazie a investimenti ha attratto turisti internazionali favorendo una crescita economica sostenibile e ora punta su tecnologia e accessibilità per esperienze memorabili.