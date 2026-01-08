Con alle spalle Capodanno ed Epifania, ci si può concentrare sulle opportunità del 2026 per chi desidera organizzare e prenotare viaggi e vacanze, sfruttando al meglio gli eventuali ponti e long weekend per una strategia da accorto advance booking (anche se non c’è nessun “ferraprile” in vista come nel 2025).

Pasqua sarà domenica 5 aprile con Pasquetta lunedì 6: tendenzialmente, quindi, scuole chiuse dal giovedì al martedì compreso, per chi avrà esigenze famigliari da gestire. Se il 25 aprile cade di sabato, uno short break sarà possibile con il 1° maggio di venerdì, magari aggiungendo un paio di giorni di ferie per sfruttare un giro a medio raggio con maggiore relax.

Stessa situazione sul 2 giugno, di martedì, per cui basta un giorno di ferie lunedì 1 per allungare un weekend che si prospetta di grande esodo per gli italiani. Ferragosto di sabato non offre, purtroppo, alcuna opportunità di ponte.

Per l’Immacolata, invece, di martedì, basta un giorno di ferie lunedì 7 (non per i milanesi che hanno Sant’Ambrogio festivo in quanto patrono) per poter allungare da sabato 5. Meglio di Natale, che cade di venerdì con Santo Stefano di sabato (ma il 1° gennaio di venerdì permetterà di “prendersi” la settimana successiva con 4 giorni di ferie fino a domenica 3 gennaio).

Roma avrà un long weekend estivo grazie ai santi patroni Pietro e Paolo che rendono festivo lunedì 29 giugno. A Torino, Genova e Firenze San Giovanni cade di mercoledì (24 giugno), quindi con possibilità di ponte prima o dopo con due giorni di ferie.