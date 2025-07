Sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre l’ordinanza del sindaco di Portofino che instaura una serie di divieti durante la stagione estiva rivolte in particolare al decoro della cittadina, presa d’assalto in questa stagione dai turisti anche mordi e fuggi.

Secondo quanto riportato da La Stampa, nella rinomata località turistica saranno ora vietati comportamenti quali il bivaccamento e il consumo di cibo nei luoghi di passaggio così come iniziative quali sdraiarsi sulle panchine o sedersi per terra in qualsiasi luogo all’aperto.

Divieto anche per il consumo di qualsiasi tipo di alcolici lungo le vie fino allo stop alle emissioni sonore oltre la mezzanotte e mezza. Regole severe anche sull’abbigliamento con ilm divieto per costumi da bagno, torso nudo o camminare scalzi. L’ordinanza inoltre prevede anche uno stop a ogni forma di accattonaggio. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro.

