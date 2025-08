Portogallo, Lisbona e il mare ‘per tutti’

Lisbona offre un turismo costiero inclusivo di alta qualità, dove l’accessibilità abbatte le barriere e valorizza la diversità. La rete di trasporti pubblici e i servizi di inclusività balneare garantiscono sicurezza e comfort alle persone con mobilità ridotta in 5 spiagge segnalate dall’Ente del Turismo di Lisbona.

Praia de Carcavelos e Praia de Ribeira d’Ilhas si distinguono per l’ampia distesa sabbiosa, le onde da surf, rampe di accesso, passerelle sulla sabbia, sedie anfibie, segnaletica e servizi igienici adattati. Un servizio di assistenza balneare specializzato facilita l’ingresso in acqua per vivere il mare in libertà.

Nel Parco Naturale della Serra da Arrábida, la spiaggia di Figueirinha mostra il titolo di ‘Spiaggia più accessibile del Portogallo’, grazie a rampe e passerelle fino alla riva, sedie anfibie, balneazione assistita, docce e servizi igienici adattati. Durante l’estate, inoltre, il programma ‘Spiaggia per tutti’ offre supporto e assistenza di sorveglianza specializzata in loco; anche sulle spiagge di Maçãs e Grande, ogni giorno dalle 10 alle 18 fino al 14 settembre.