L’obiettivo è sviluppare un nuovo modello organizzativo per il turismo in Puglia, creando ambiti territoriali più efficienti e una normativa dedicata alle Destination Management Organization – Dmo. Parte oggi ‘Puglia Destination Go-Organizziamo il Turismo’, il percorso partecipato per lo sviluppo turistico della destinazione che porta la firma dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia ed è stato realizzato in partnership con Puglia Partecipa, Dipartimento Turismo e Cultura e AReT Pugliapromozione.

Le fasi del progetto

Il piano coinvolge tutti, dai direttori ai dipendenti regionali: “Il lavoro di comunicazione svolto fino a oggi - ha evidenziato Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - ha permesso alla Puglia di affermarsi con forza sui mercati nazionali e internazionali, portando una crescita significativa del nostro turismo. Ora entriamo nella ‘fase 2’, che ha una parola chiave: organizzazione. Avviamo un percorso partecipato che si svilupperà nei territori con una riflessione ampia e approfondita”.

Tre i momenti focali del percorso: la due giorni in programma oggi e domani, 14 e 15 ottobre, nel Padiglione 152 della Fiera del Levante a Bari; una fase intermedia nella seconda metà di novembre, che prevede dieci incontri territoriali e, infine, il focus finale nella prima parte del nuovo anno, orientato a far sintesi delle tappe precedenti per arrivare a una normativa dedicata alle Dmo.