Regione Sicilia: bando da 135 milioni di euro per le imprese del turismo

Ammontano a 135 milioni i fondi destinati dalla Regione Sicilia alle imprese del turismo nel nuovo bando appena pubblicato e dedicato al rinnovamento e l’ampliamento delle strutture ricettive, anche extralberghiere.

“L’obiettivo è potenziare la qualità dell’accoglienza e rendere più competitiva l’offerta turistica dell’Isola - dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani -. I numeri confermano l’attrattività della Sicilia: nei primi quattro mesi del 2025, gli arrivi nel segmento degli affitti brevi sono cresciuti del 17,8% e le presenze del 26,1%. Ci aspettiamo un’estate da tutto esaurito: è il momento di investire sull’ospitalità”.

Gli interventi interessati sono quelli di ristrutturazione, ampliamento o riattivazione delle strutture esistenti. Ammissibili anche progetti per la realizzazione di nuove attività attraverso il recupero o la riconversione di immobili già esistenti.



“I contributi, a fondo perduto, saranno destinati a micro, piccole, medie e grandi imprese del settore – spiega la Regione in una nota -: alberghi, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, rifugi e altre strutture ricettive, comprese le reti d’impresa e le cooperative. Il finanziamento varierà da un minimo di 50 mila euro fino a un massimo di 3,5 milioni per ciascuna domanda”.