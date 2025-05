Apre in Sicilia NH Collection Palermo Palazzo Sitano

Apre NH Collection Palermo Palazzo Sitano, secondo NH Collection Hotels & Resorts in Sicilia e sesta proprietà Minor Hotels nell’isola. Situato lungo Corso Vittorio Emanuele, arteria storica che attraversa Palermo, in un elegante edificio nobiliare di origine settecentesca, NH Collection Palermo Palazzo Sitano gode di una posizione privilegiata e strategica: si trova infatti a brevissima distanza da Piazza Marina, dal Porto della Cala e dal Castello a Mare.

L’hotel vanta 86 camere di diverse tipologie: Superior, Premium, Premium XL, Junior Suite e Suite, pensate per soddisfare le esigenze di ogni ospite, con soluzioni versatili che uniscono comfort e stile. Ogni camera è progettata per garantire un soggiorno rilassante, con tonalità calde che spaziano dal beige al bianco e dettagli curati in ogni elemento d’arredo.

Situato all’interno di un suggestivo patio, il ristorante dell’hotel accoglie gli ospiti in un ambiente luminoso e senza tempo che unisce charme, comfort contemporaneo e un legame profondo con il patrimonio culturale e gastronomico locale.

Tra i servizi, al piano terra si trovano una sauna e un bagno turco, ideali per rilassarsi e rigenerarsi dopo una giornata intensa alla scoperta della città. Per chi desidera mantenersi in forma anche lontano da casa, l’hotel offre un centro fitness.