Rimini: Ferragosto senza sold out, cosa dicono i numeri

Non sarà un Ferragosto sold out a Rimini. Per il fine settimana clou della stagione estiva Visit Rimini stima “un calo dell’1% rispetto al 2024, con previsione di occupazione del 90% delle camere”. Un calo contenuto, sebbene secondo gli albergatori potrebbe andare peggio.

Di fatto, stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, per il periodo compreso tra giovedì e domenica, risulta ancora disponibile il 20% delle strutture ricettive su Booking, ma Visit Rimini ribadisce che si tratta di una “flessione” della domanda rispetto al 2024 e “non di un tracollo”. “Fin qui - spiega l’ente al quotidiano - le prenotazioni segnano al momento un calo dell’1,4% rispetto all’anno scorso”. Nei 3 stelle la diminuzione “è stata intorno al 2%, più contenuta invece nei 4 stelle dove si registra -1%”.

Si mostra ottimista l’assessore al Turismo dell’Emilia Romagna, Roberta Frisoni. “Il Ferragosto - dice - partirà bene in Romagna. Complice anche il meteo favorevole per questa e la prossima settimana si prevedono arrivi e presenze su numeri dello stesso livello dello scorso anno. Stando ai dati forniti dagli operatori, incrociati con quelli dei flussi autostradali dell’ultimo fine settimana, i segnali sono positivi lungo tutta la costa. Con uno scenario buono anche nelle successive settimane, grazie ai tanti eventi”. Per Frisoni la Riviera ”si conferma anche in agosto tra le destinazioni più ricercate da italiani e stranieri, dopo un primo semestre molto incoraggiante e un luglio difficile per tutte le località balneari italiane”.