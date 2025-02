Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, tiene a sottolinea re come lo sviluppo delle rotte aeree non competa solo alle istituzioni pubbliche. L’intervento arriva in risposta all’annuncio dei nuovi voli con destinazione lo scalo Federico Fellini da Londra a Barcellona, con l’obiettivo di toccare quota 400 mila passeggeri entro il 2025.

“Il programma di sviluppo delle rotte aeroportuali - spiega in un intervento ripresa da Riminitoday - deve rappresentare un impegno strategico per il territorio in tutte le sue componenti. Un impegno per le istituzioni pubbliche che, dentro al perimetro amministrativo e con gli strumenti di competenza, devono sostenere lo scalo. Un impegno per gli operatori economici e turistici che devono ‘sfruttare’ al massimo, attraverso la quantità e la qualità dei servizi offerti, questa opportunità. Un impegno per gli enti di promozione perché, con le loro iniziative mirate, devono ‘convincere’ chi sta nel Regno Unito o in Svizzera o in Germania o in Francia a salire sugli aerei con destinazione Rimini”.

Secondo il sindaco, o si lavora compatti, puntando al miglioramento dei servizi e all’innalzamento della qualità dell’offerta, o si rischia che le nuove rotte non vengano confermate negli anni futuri. In virtù di ciò, investire sulla logistica è fondamentale.

“Abbiamo bisogno che i nuovi passeggeri che sbarcheranno al Fellini abbiano a disposizione sistemi di trasporto puntuali ed efficienti che li conducano subito negli alberghi, nei bed & breakfast o negli altri luoghi della villeggiatura. Per questo chiederò in tempi rapidi un incontro con Start e con altre compagnie private di trasporto pubblico, così da organizzare servizi nuovi di connessione tra scalo riminese e zona mare e centro. Abbiamo servizi eccellenti, un territorio competitivo e ricco. Dobbiamo essere attenti anche ai dettagli e a quelle ‘prime impressioni’ che comunque sappiamo alla fine condizionare un giudizio”.