Rimini, tornano i charter dei tedeschi con Volotea grazie a Mundo Reisen

Decolleranno il 23 aprile i primi charter dalla Germania alla volta del Fellini di Rimini. I voli, operati da Volotea, sono della Mundo Reisen, t.o. specializzato in viaggi per gli over 60, che ha deciso di inserire per la prima volta in programmazione la riviera romagnola.

Gli aerei decolleranno una volta alla settimana - ogni mercoledì fino all’11 giugno - dagli scali di Dortmund, Dresda, Brema, Erfurt, Paderborn-Lippstadt, Saarbruecken e Strasburgo; un’operazione che, come riporta Il Resto del Carlino, tra fine aprile e inizio giugno porterà circa 1.260 turisti tedeschi con un’alta capacità di spesa, una notizia particolarmente positiva in un periodo di bassa stagione. “L’operazione con Mundo Reisen - osserva Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’aeroporto - si aggiunge al volo diretto da Monaco di Baviera, operato dalla Universal Air, che debutterà il 5 giugno e andrà avanti fino al 23 ottobre. In questo modo torniamo in un mercato strategico per la Riviera come la Germania. Senza dimenticare che, in questi giorni, è attivo un altro volo da Monaco a Rimini con Luxwing per il pubblico del Sigep”.