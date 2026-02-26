Rimini wedding destination: la città scommette sui matrimoni

Rimini rafforza la propria identità come wedding destination. La città vuole affermarsi come una destinazione accessibile, autentica e versatile, capace di offrire scenari unici - dal mare ai musei, dai teatri alle ville storiche - e uno stile italiano riconoscibile, ma contemporaneo, per chi desidera un matrimonio più ‘easy’, meno formale, creativo e personalizzato: un trend in crescita sia tra le coppie italiane sia tra quelle straniere.

“Sempre più coppie scelgono Rimini per celebrare il proprio amore - fa sapere VisitRimini, che dal 2018 gestisce per conto del Comune i riti civili nelle case comunali -. C’è chi torna

dove si è conosciuto durante una vacanza, chi sogna una cerimonia felliniana, chi desidera il mare come testimone. È una Rimini inaspettata quella che emerge: autentica, romantica e capace di sorprendere.”

La strategia

Per il 2026 VisitRimini sta lavorando con l’Amministrazione Comunale ad un ampliamento del numero delle case comunali disponibili, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta e la tipologia di location. Una mossa che muove nell’ottica di rispondere a una domanda crescente.

Nel 2025, infatti, l’ente ha registrato oltre cento richieste di informazioni per cerimonie nel biennio 2025-2026, con una concretizzazione di circa una richiesta su quattro e una concentrazione significativa dei riti nei mesi da maggio a settembre. E ogni anno vengono gestite in media una trentina di cerimonie tra matrimoni e unioni civili nelle diverse location messe a disposizione dal Comune: Palazzo del Fulgor, Teatro Galli, Museo della Città, Palazzi dell’Arte Rimini, Palazzina Roma, Villa des Vergers, la Casa dei matrimoni al mare e il Grand Hotel.

Si lavora anche sul piano dell’organico. Nel 2025 VisitRimini ha riorganizzato il team dedicato al wedding, inserendo nuove figure commerciali e sviluppando una comunicazione più verticalizzata.

Parallelamente, sono state attivate azioni strutturate di promo-commercializzazione: presenza su piattaforme specializzate, partecipazione a eventi di settore nazionali e internazionali, produzione di materiali dedicati, lancio di riminiweddingdestination.it e attivazione dei profili social ufficiali.

Inoltre, l’adesione a Italy for Weddings, progetto nazionale del Convention Bureau Italia dedicato al destination wedding, sta inserendo Rimini in un network internazionale che valorizza le destinazioni italiane più attrattive per i matrimoni e rafforza il posizionamento della città sui mercati esteri.

VisitRimini sta inoltre coinvolgendo le realtà private della filiera – location, wedding planner, fornitori – in un percorso di collaborazione volto a garantire alle coppie un servizio sempre più integrato, qualificato e competitivo.