Sono sempre gli statunitensi a guidare la classifica dei turisti di fascia alta che sbarcano a Roma. Nel 2024 complessivamente hanno prodotto 2,2 milioni di arrivi e oltre 5 milioni di presenze. Ma il turismo di lusso a Roma, come riporta Il Messaggero, si sta aprendo a nuovi mercati internazionali emergenti, con i risultati migliori, in termini percentuali, che arrivano da Brasile, Sudafrica, India, Cina, Emirati Arabi Uniti e Messico.

Roma sta diventando la destinazione più ricercata e scelta per una nuova generazione di viaggiatori di alto livello provenienti dai paesi Brics -Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica -oltre che dall’America Latina capitanata dal Brasile e dal Medio Oriente, che si aggiungono ai mercati già consolidati di Nord America e Nord Europa.

In particolare, durante l’ultimo anno nella Città eterna sono aumentati molto gli arrivi dal Sudafrica (22,9%) Sudamerica (7,83%) e dal Sud-eEst asiatico (6,13%). Una curiosità: la crescita maggiore su base nazionale arriva dalla Slovacchia, con un più 32,8% di arrivi nel

2024.

Tra i principali segmenti dell’ospitalità di fascia alta rivolti ai visitatori stranieri, Roma vola anche nelle classifiche del turismo congressuale: nell’ultimo rapporto annuale dell’Icca Roma ha conquistato il settimo posto globale, con 119 congressi e una crescita di 40 appuntamenti rispetto all’anno precedente. In una graduatoria che vede in testa Parigi (156 eventi ospitati), Singapore (152) e Lisbona (151). La Capitale supera tutte le altre città italiane: Milano (al 29° posto), Bologna (al 47°), Firenze (60°), Napoli (66°), Torino (78°) e Venezia (84°).

L’exploit di Roma porta l’Italia al secondo posto tra le nazioni (e al primo in Europa) in questo settore in espansione, con 553 congressi, dietro soltanto agli Stati Uniti e davanti a Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Giappone.