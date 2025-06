Roma: completato il progetto ‘Unexpected Itineraries’

Roma punta sui quartieri. Con l’inaugurazione dei percorsi di Almone e Tor Marancia si completa il progetto “Unexpected Itineraries”, lanciato da Roma Capitale per valorizzare aree meno note della città. “Con queste due nuove inaugurazioni concludiamo il progetto con cui abbiamo promosso sette itinerari turistici inediti”, spiega Alessandro Onorato, assessore al Turismo.

Nei nuovi itinerari, tra parchi, murales e siti storici come la Centrale Montemartini e l’ex cartiera, sono stati installati 67 cartelli segnaletici, panchine, rastrelliere e tavoli per picnic. “Abbiamo anche finanziato visite guidate e attività per bambini, come il birdwatching”, aggiunge Onorato.

L’obiettivo è decentramento e sostenibilità: “Roma ha luoghi ricchi di storia e natura poco conosciuti che meritano visibilità. Vogliamo distribuire i flussi lontano dal turismo di massa”. Il progetto interessa cinque municipi, oltre 90 punti d’interesse e include un’app gratuita bilingue con audiodescrizioni, già scaricata da 12.500 utenti.