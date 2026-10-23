Salvini: “Ho chiesto a Trenitalia di sospendere la cancellazione dei carnet”

Trenitalia ha sospeso la cancellazione dei Carnet Smart. L’annuncio è arrivato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del tavolo d’urgenza convocato alla prefettura di Milano.

“Ho chiesto a Trenitalia di sospendere qualsiasi tipo di novità prima di un tavolo da me convocato con le associazioni dei consumatori al Ministero dei Trasporti e hanno risposto di sì”, ha riferito il vicepremier ai giornalisti, riporta ilfattoquotidiano.it.

L’intervento del ministro giunge dopo le proteste dei comitati dei pendolari e delle associazioni dei consumatori, preoccupati per le ripercussioni su quanti utilizzano le Frecce con regolarità, ma non tutti i giorni.

Secondo le stime dei comitati dei pendolari, infatti, l’eliminazione del Carnet Smart e il conseguente acquisto degli abbonamenti mensili potrebbe tradursi per i passeggeri in un aumento significativo della spesa, con rincari che sulla tratta Torino-Milano arriverebbero fino al 126%.