Santanchè al Salone Nautico: “La destagionalizzazione funziona”

“I dati sul turismo in Italia secondo le previsioni ci dicono che a settembre avremo un più 2,3% rispetto all’anno scorso, ma ci danno un’altra indicazione: stanno funzionando le politiche per la destagionalizzazione, dobbiamo continuare”.

Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè all’inaugurazione del 65esimo Salone Nautico internazionale di Genova. “Il turismo in Italia sta andando bene, al di là di qualche polemica sull'overtourism, invece vi dico che mi sto occupando dell'undertourism perché ricordo che il 75% turisti che vengono nella nostra nazione stanno sul 4% del territorio nazionale - ha aggiunto -. Quindi il tema per il ministero è occuparsi del 96% del territorio dove dobbiamo sviluppare le infrastrutture e l'offerta, soprattutto nelle aree interne e le isole minori”.

Il salone nautico di Genova ospita quest’anno oltre mille imbarcazioni ed è la terza manifestazione al mondo per dimensione.