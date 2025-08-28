“Nonostante i gufi e le cornacchie il turismo in Italia sta andando molto bene. A consuntivo a ottobre avremo i dati e metteremo ancora un altro segno più”. Così il ministro Santanchè, intervenendo a Etna Forum, ha ribadito la sua posizione nella querelle sui dati dell’estate.

Sulla Sicilia ha inoltre aggiunto: “L’isola sta andando benissimo, non soltanto nei mesi estivi, ma anche in quelli di spalla, con aprile e maggio con il 45% in più nel 2024 rispetto ai dati del 2023”.

Santanchè ha poi dato uno sguardo agli appuntamenti del futuro: “Portiamo l’evento più importante al mondo, il Global Summit del Wttc, a Roma il 28 e il 29 di settembre, con i 2.000 operatori più importanti a livello internazionale e speriamo di trovare anche investitori che sostengano il turismo nella nostra nazione. Subito dopo partirò per il Sudafrica dove abbiamo il G20, e poi abbiamo le Olimpiadi Milano Cortina, e anche lì ci troveremo assolutamente pronti e, come sempre, faremo un’ottima figura”.

In Sicilia non poteva mancare una frase anche sul progetto di ponte sullo stretto: “Le infrastrutture sono assolutamente fondamentali - commenta il ministro -. Io sono molto contenta del ponte perché credo che non sia soltanto il simbolo di maggiore unione tra l’isola e il resto dell’Italia, ma anche un’opera ingegneristica all’avanguardia del mondo e che ci farà fare assolutamente una grandissima bella figura”.