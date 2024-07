Santanchè: “Ecco cosa abbiamo fatto su overtourism e affitti brevi”

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha affidato a un post su X una risposta velatamente polemica in merito a due degli argomenti più dibattuti dell’ultimo periodo nel settore, ovvero quello dell’overtourism e quello degli affitti brevi, approfittando in questo modo per ribadire quanto fatto dal Governo in materia.

“Troppi turisti? Prima ci si lamentava che fossero pochi – scrive Santanchè -. Affitti brevi? Oggi tutti ne parlano, ma finora nessuno se n’era mai interessato. Poi è arrivato il Governo Meloni che ha cominciato a regolarizzare la giungla”.

Poi la ministra elenca alcune delle misure intraprese, dalla banca dati delle strutture ricettive alla regolamentazione per le guide turistiche, dalle varie formule di sostegno alle località minori per valorizzare le destinazioni meno frequentare a tutti gli interventi in materia di sostenibilità.