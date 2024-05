“Sono molto contenta che si faccia un gioco di squadra. È fondamentale per arrivare al successo nel settore dei trasporti e del turismo”. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, alla stazione Termini di Roma al lancio del servizio di Adr ‘Airport in the City’, che da Termini permette di fare direttamente il check-in di Ita Airways.

“È importante che treni, aerei e i vari player del trasporto collaborino, come in questo caso, anziché competere tra loro, perché questo può portare a risultati migliori e a una maggiore efficacia complessiva. È incoraggiante vedere un servizio che valorizza l’intermodalità, che può avere un impatto positivo sul settore turistico.”

Presenti al lancio dell’iniziativa Marco Troncone, a.d. di Adr, Antonino Turicchi, presidente Ita Airways, Angelo Camilli, Presidente Unindustria, Fabrizio Ghera, assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Regione Lazio, Alberto Gusmeroli, presidente Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati, Pierluigi Di Palma, presidente Enac.