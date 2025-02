“Un’occasione preziosa per riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale di queste figure professionali in quanto vere e proprie ambasciatrici della cultura e dell’identità italiane”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè parla delle guide turistiche, ricordando che oggi si celebra la Giornata internazionale dedicata a loro.

Il lavoro di questi professionisti, aggiunge il ministro, li rende dei veri e propri ambasciatori di pace. “In un mondo segnato da conflitti e divisioni - spiega infatti Santanchè - contribuiscono a costruire ponti di comprensione e rispetto tra nazioni e culture diverse. Attraverso il racconto dei luoghi, la condivisione di storie di riconciliazione e la valorizzazione dei simboli di pace - prosegue - esse possono ispirare un turismo consapevole e responsabile. Motivi per cui il dicastero è fortemente impegnato a sostenere la formazione e la professionalizzazione delle guide turistiche”.

E Santanchè sottolinea come il recente bando per l’abilitazione all’esercizio della professione, atteso da oltre dieci anni, abbia visto una partecipazione straordinaria, “con quasi 17mila domande presentate in soli venti giorni. Questo - continua Santanchè - testimonia l’importanza che il Governo attribuisce al settore e la volontà di investire nel futuro del turismo italiano”.

Il MiTur, conclude il ministro, continuerà a lavorare a stretto contatto con le associazioni di categoria e con gli enti locali “per valorizzare - spiega - il ruolo di questi straordinari narratori delle meraviglie italiane, uniche nel mondo”.