Si apre nel segno del dialogo il 2025 del turismo. Ieri il ministro Daniela Santanchè ha incontrato le associazioni di categoria che rappresentano i principali comparti del settore per illustrare i provvedimenti in via di attuazione e le misure volte a sostenere la crescita della filiera.

“Ho ritenuto necessario iniziare l’anno incontrando le maggiori sigle del comparto, rappresentanti delle realtà imprenditoriali che sono il motore dell’industria turistica, che, stando alle previsioni del Centro Studi Turistici di Firenze, nel 2024 ha accolto oltre 458,5 milioni di presenze, con un aumento di circa il +2,5% sul 2023”, ha spiegato la titolare del Mitur, aggiungendo che “gli operatori del settore sono protagonisti attivi della nuova visione strategica che abbiamo adottato insieme alle Regioni e agli Enti locali e sono certa che questa proficua collaborazione proseguirà in futuro e, con essa, il successo del turismo”.

I temi

Tra i temi al centro del vertice con le associazioni, i contratti di sviluppo che la legge di Bilancio ha messo in capo al Ministero e che Santanchè ha definito “una leva importante, che darà un significativo contributo, se la sapremo sfruttare bene insieme”. E ancora il rifinanziamento della detassazione delle mance, gli sviluppi sul fronte della regolamentazione degli affitti brevi e gli interventi compiuti a sostegno della montagna.