Manovra, Santanchè: “Risorse fondamentali per le sfide che ci attendono”

Oltre 340 milioni di euro per il 2025 e poco meno di 800 nel lungo periodo. Sono queste le cifre che verranno messe a disposizione del turismo dalla nuova legge di Bilancio secondo le indicazioni del Ministero del Turismo.

“La nuova manovra economica stanzia risorse fondamentali per affrontare tutte le sfide che ci attendono – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Grazie al governo Meloni, anche questa legge di bilancio prevede interventi a sostegno del settore che nessuno aveva mai introdotto prima, per consolidarne competitività e innovazione. Dalla conferma e ampliamento della detassazione delle mance e del lavoro nei festivi e notturni, all’introduzione dei contratti di sviluppo”.

Le due voci più corpose dal punto di vista della disponibilità economica sono quelle relative al trattamento integrativo per lavoro notturno e straordinario e quelle dei contratti di sviluppo, oltre 260 milioni in totale. Infine, è stato disposto un aumento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per la promozione e valorizzazione strategica dell’offerta turistica nazionale e innovazione.