Finnair celebra 70 anni di voli verso la Lapponia

Una settimana importante per Finnair. La compagnia aerea celebra infatti 70 anni di collegamenti verso la Lapponia. Il 18 giugno del 1955 il vettore effettuava infatti il suo primo volo verso Ivalo, facendo scoprire ai viaggiatori la natura e la cultura della Lapponia finlandese.

A quel tempo, la rotta veniva operata passando per Oulu, Kemi e Rovaniemi con un aeromobile DC-3.

“Ivalo fa parte del network Finnair da 70 anni, a testimonianza della duratura importanza della Lapponia nelle nostre operazioni. Oggi - commenta Jenni Suomela, vice president sales and retail di Finnair - la regione è più popolare che mai, e offriamo un’ampia gamma di collegamenti durante tutto l’anno. Abbiamo diversi voli settimanali verso varie destinazioni durante l’estate, e il nostro operativo per il prossimo inverno sarà il più ampio di sempre”.

A distanza di 70 anni dal volo inaugurale verso Ivalo, il legame di Finnair con la Lapponia finlandese è più saldo che mai. Durante la stagione estiva, il vettore opera oltre 50 collegamenti settimanali verso la Lapponia. E nella programmazione invernale 2025-2026, il vettore effettuerà fino a 72 voli settimanali per Rovaniemi, 41 per Kittilä e 33 per Ivalo.