Le agenzie spagnole: “Clienti Uk preoccupati per le proteste contro i turisti”

Secondo anno di proteste contro il turismo, soprattutto nelle principali località spagnole, dove la popolazione è tornata a manifestare il suo disappunto contro gli alti flussi di villeggianti.

Una situazione che, stando a quanto afferma Abta (l’associazione iberica degli agenti di viaggi) inizia a preoccupare i clienti, soprattutto quelli del Regno Unito, uno dei principali bacini. Come afferma preferente.com le agenzie di viaggio britanniche affermano di ricevere numerose richieste di informazioni sulla situazione del turismo in Spagna a causa delle proteste. E il presidente di Abta Mark Tanzer ha dichiarato alla testata spagnola che “i nostri membri hanno segnalato clienti che hanno espresso le loro preoccupazioni”, sebbene, fortunatamente, “siano stati in grado di rassicurarli”.

Ma Tanzer, a proposito delle manifestazioni, afferma anche: “Nella stragrande maggioranza dei casi, non è che non vogliano turisti, ma che siano preoccupati per come funziona il turismo nella destinazione. Molte persone vogliono che i turisti arrivino perché sostengono il loro lavoro, le loro attività, le loro comunità e la loro economia”.