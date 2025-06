Il migliore d’Europa, per la settima volta dal 2018. L’aeroporto di Roma Fiumicino ha vinto di nuovo il premio di Aci Europe come ‘Best Airport Award’ nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. A decretarlo ad Atene l’Airport Council International Europe nel corso della sua 35esima assemblea generale, in cui, ogni anno, vengono premiati gli scali che si sono distinti per l’eccellenza del personale, per la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali. Le valutazioni sono state svolte da una giuria indipendente composta da 8 rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione europea tra cui la Commissione Europea, Eurocontrol, Itf, Ecac, Sesar JU e altri.” Con la vittoria di quest’anno - commenta l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone - consolidiamo un primato europeo che per noi significa continuare a mantenere quei livelli di eccellenza che ci posizionano ormai anche a livello mondiale”.

La soddisfazione di Santanchè

“Un riconoscimento - aggiunge il ministro del Turismo Daniela Santanchè - che conferma l’eccellenza della nostra nazione e premia l’impegno per qualità, efficienza e servizi. Roma Fiumicino, miglior aeroporto d’Europa, è un vero biglietto da visita per i turisti e un punto di forza per il sistema Italia”.

La continua ricerca dell’eccellenza operativa; l’impegno nella transizione green, con l’inaugurazione lo scorso gennaio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo; una gestione dei processi aeroportuali basata sui dati; un consolidamento nelle relazioni con gli stakeholder istituzionali: queste le motivazioni, citate dalla giuria, che anche quest’anno hanno portato alla vittoria dell’aeroporto di Roma Fiumicino, salito anche all’ottavo posto nella Top 10 dei migliori aeroporti del mondo, stilata da Skytrax.

“Questo ennesimo premio - dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli - è la conferma della qualità, dell’efficienza e della visione strategica con cui Aeroporti di Roma gestisce uno snodo fondamentale per la mobilità nazionale e internazionale. Un’eccellenza italiana che contribuisce in modo decisivo alla competitività del nostro sistema turistico e all’immagine dell’Italia nel mondo”.