Air India dopo l’incidente taglia i voli del 15%; riduzioni anche sull’Italia

Riduzione dell’operativo per Air India; dopo l’incidente, la compagnia aerea ha annunciato alcuni tagli dal 21 giugno al 15 luglio.

La decisione, come riporta travelmole.com, rientra nel piano per i controlli di sicurezza pre-volo a cui saranno sottoposti gli aerei nelle prossime settimane. Ma a spingere verso questa scelta è anche la chiusura dello spazio aereo in seguito alle tensioni in Medio Oriente.

Diverse le rotte interessate dai tagli, tra cui anche la Delhi-Malpensa, che passa da 7 a 4 voli settimanali. Altre riduzioni riguardano rotte sia sui maggiori hub europei che sugli aeroporti del Nord America. In totale sono 21 le rotte interessante dal cambio di operativo.

In due dichiarazioni ufficiali, la compagnia aerea spiega di essere in procinto di completare i controlli di sicurezza una tantum previsti dall’autorità di regolamentazione dell’aviazione indiana, la Dgca.