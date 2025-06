Incidente Air India: indagini in corso sui motori dell’aereo

Si starebbero concentrando in particolare sui motori del B787 di Air India precipitato la scorsa settimana le attenzioni degli investigatori che stanno cercando di arrivare alle cause che hanno provocato il tragico incidente. Ed erano stati proprio i piloti dell’aereo a lanciare l’allarme subito dopo il decollo parlando di mancanza di potenza per potere prendere quota.

Un particolare emerso nelle ultime ore analizzando le varie immagini dell’aereo poco prima dello schianto, si legge su Corriere.it, sarebbe infatti quello della comparsa della Ram air turbine, dispositivo di emergenza che entra in funzione nel caso che i motori smettano di funzionare. Non a caso già ieri sono arrivati in India le rappresentanze sia di Boeing sia della GE Aerospace, che realizza i motori utilizzati dal B787.

Resterebbe però il mistero sul perché i motori non abbiano funzionato a dovere e qui le ipotesi potrebbero essere molteplici e non escluderebbero neanche un eventuale sabotaggio o un errore umano se non un gesto intenzionale.