La conferma è arrivata dal vettore stesso: un Boeing 787 Dreamliner di Air India, in servizio sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è precipitato subito dopo il decollo schiantandosi - a quanto sembra da un filmato che sta circolando in questi minuti - tra le case di un’area residenziale. Il volo AI171 coinvolto nell’incidente aveva a bordo, secondo le prime informazioni, 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio.

Come riporta Il Corriere della Sera il sito di tracciamento dei velivoli Flightradar24 segnala di aver perso il segnale del Boeing pochi secondi dopo che questo si è alzato da terra. In quel momento il jet era 322 chilometri orari.

“Al momento - aggiunge Air India in una nota su X - stiamo accertando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti al più presto su airindia.com e sul nostro profilo X”. Nel frattempo sono state sospese tutte le operazioni di volo all’aeroporto di Ahmedabad.

La Boeing intanto ha dichiarato che acquisirà tutta la documentazione necessaria per fare luce sulle possibili cause dell’incidente così come non è esclusa un’inchiesta delle autorità Usa.