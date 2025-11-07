“Si tratta di prestazioni che confermano un settore sempre più destagionalizzato, in ottima salute anche nei mesi di spalla, tradizionalmente definiti di bassa stagione”. Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè alla lettura dei dati dell’infografica elaborata dallo stesso ministero su fonte The Data Appeal Company.

Dati che dimostrano come, anche a ottobre, l’Italia si sia dimostrata altamente competitiva nel mercato turistico europeo. Il tasso di saturazione sulle Ota, ossia la percentuale di prenotazioni sul totale dell’offerta disponibile, è al 45,4% e la tariffa media è pari a 137,8 euro, meglio di competitor come Grecia e Spagna. In Grecia, infatti, la tariffa media è di 166,3 euro e in Spagna di 163,7 euro e i due Paesi presentano anche livelli di saturazione più bassi.

Prenotazioni

La percentuale di prenotazioni sulle Ota supera il 44% registrato a settembre e si preannuncia superiore al 40% per il mese di novembre. Valle d’Aosta (59,84%), Molise (53,33%) e Abruzzo (51,93%) le regioni sul podio. Il Molise, in particolare, rappresenta anche la destinazione con i prezzi più contenuti, con una tariffa media di 86,85 euro.

L’Italia, aggiunge Santanchè, “è in grado di offrire soluzioni ed esperienze fruibili in qualsiasi periodo dell’anno. I numeri alimentano il benessere socioeconomico sia dell’industria che dell’Italia intera, consolidano l’ottimo rendimento estivo e suggeriscono una prospettiva positiva anche per novembre”.