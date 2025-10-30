Santanché incontra le crociere: tavolo tecnico al Ministero

Un tavolo tecnico con il settore crocieriestico per valorizzare e promuovere i territori toccati dagli itinerari delle navi. È questo il risultato dell’incontro tenutosi ieri al Ministero del Turismo fra Daniela Santanché e le associazioni del settore.

“Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia: basti pensare, ad esempio, che il turismo legato alle crociere contribuisce con oltre 14 miliardi di euro e 100mila posti di lavoro all’economia italiana – ha dichiarato il ministro Santanchè –. In questo quadro, la collaborazione tra le istituzioni, le compagnie di crociera, le autorità portuali e le comunità locali sarà fondamentale per garantire un turismo sostenibile e responsabile, in grado di apportare benefici strutturali sia ai visitatori che alle comunità ospitanti”.

Obiettivo del tavolo, il miglioramento della gestione dei flussi turistici a terra e il rafforzamento dell’attrattività dei luoghi di visita, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza turistica.

“In un contesto in cui alcuni Paesi stanno bloccando i flussi delle crociere, l’Italia vuole trovare la chiave di gestione e dialogo con i territori – ha aggiunto il ministro –. Dobbiamo lavorare sulla narrazione e favorire la promozione di itinerari, terminal, promozione ed esperienza complessiva per definire un’offerta in linea con le aspettative. Il tavolo – ha concluso Santanchè – sarà una piattaforma di confronto e dialogo, condivisione di idee, buone pratiche, nel pieno spirito del sinergico partenariato pubblico-privato che possa creare benessere diffuso e trasversale”.