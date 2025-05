Italia.it, il sito di promozione turistica del nostro Paese, è il più visitato tra gli utenti europei. Ad annunciarlo è stato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenuta a Roma al forum della Pubblica amministrazione. “Siamo orgogliosi di dire che Italia.it è il primo sito dedicato alla promozione turistica in Europa con 6,8 milioni di visite e 4,7 milioni di utenti unici nell’ultimo trimestre. Abbiamo superato sia l’Irlanda (Ireland.com ha avuto 5,8 milioni visite e 3,5 milioni utenti unici), che la Spagna con Spain.info, e la Francia con France.fr”.

Santanchè ha inoltre parlato di un nuovo piano industriale del turismo che cercherà di mettere a reddito il 96% del territorio nazionale, ad oggi non visitato dai turisti. “Quindi anziché parlare di overtourism parlerei di undertourism, visto che ci sono ancora tante aree interne che dobbiamo aiutare a sviluppare nell’offerta turistica” ha aggiunto.

Turismo nautico

Infine uno sguardo anche al turismo nautico, e in particolar modo ai porti. Stando agli ultimi dati, sono 25 gli approdi turistici in cui è possibile avere la connessione wi-fi gratuita. Gli ultimi tre a entrare a far parte dell’iniziativa del ministero sono stati Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Da marzo 2024, data delle prime attivazioni dei servizi di connettività, al 31 gennaio 2025, sono stati registrati quasi 563mila accessi unici alla rete. “Aumenteranno - ha concluso Santanchè -, grazie a un investimento di 5 milioni di euro. E inoltre entro la fine dell’anno giubilare, saranno installati i wifi anche sui cammini religiosi, come la via Francigena”.