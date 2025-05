“Le notizie provenienti dagli Stati Uniti sul rischio terrorismo in Italia non trovano conferma nella realtà dei fatti”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta la decisione Usa di alzare da 1 a 2 il livello di allerta per l’Italia a causa di “rischio di violenza terroristica”.

Una posizione, quella del ministro, in linea con quanto sottolineato dal Viminale, secondo il quale non ci sono notizie specifiche su attività o iniziative ostili in corso di organizzazione sul nostro territorio nazionale. Come spesso ripetuto in questi mesi dal ministero dell’Interno il livello di allerta sul territorio nazionale è massimo dal 7 ottobre 2023, giorno del l’attacco di Hamas a Israele, e massima è l’attenzione riservata a tutti gli obiettivi e i luoghi ritenuti sensibili. Dunque, “l’allerta è massima ma senza allarmismi” precisa.

Ma Santanchè aggiunge una riflessione in più: “L’Italia - sottolinea - è una nazione molto più sicura secondo tutti i parametri di riferimento rispetto ad altri Paesi. Ed anche per questo è scelta da milioni di turisti ogni anno”.

“Anche nei recenti grandi eventi internazionali - aggiunge - l’Italia ha dimostrato una grande capacità di garantire sicurezza ai visitatori stranieri: basti pensare agli eventi connessi alla elezione del Papa”.