Santanchè: “Le parole del presidente Mattarella un grande riconoscimento per il turismo”

“Grazie al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo intervento all’Assemblea di Confcommercio ha evidenziato i numeri strepitosi del turismo, riconoscendo l’importanza del settore per la Nazione anche in termini identitari”. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, reagisce così all’intervento del capo dello Stato e alle sue parole di apprezzamento per la filiera.

“Nelle sue parole - continua la titolare del Mitur in una nota - giace un grande riconoscimento al valore del comparto, ‘indispensabile’, come lo ha definito il presidente, ‘alla tutela e allo sviluppo del senso dell’Italia: questo trova nel turismo il suo più formidabile elemento promozionale, diretto com’è a sviluppare attenzione e interesse verso il nostro modo di vivere, i nostri luoghi prodotti, la nostra cultura, i nostri paesaggi’. È proprio ‘l’aspirazione a essere italici’, come dice il presidente, ‘che muove tante persone di altri Paesi nei grandi numeri di flussi turistici verso la Penisola’”.