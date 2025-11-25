“Abbiate buon senso”. Questo l’appello che il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha voluto fare agli albergatori e ai ristoratori che si stanno preparando all’exploit di richieste durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Intervenuta a margine dell'evento milanese Italia Direzione Nord il ministro ha voluto fare un appello agli operatori dell’accoglienza perché non si lascino tentare da rincari scriteriati delle tariffe. “Non è durante le Olimpiadi che si ha il massimo dei risultati - ha continuato il ministro, come riportato da Ansa -, ma i turisti arriveranno nei 12-18 mesi successivi. Il buon senso bisogna utilizzarlo”.

“La tassa di soggiorno non è un atto ostile”

Santanchè ha anche risposto a chi le chiedeva del prezzo dei biglietti dei Giochi e dell’aumento della tassa di soggiorno nei Comuni olimpici. “Onestamente io non credo che sia un atto di ostilità, con i grandissimi investimenti che si sono fatti. Perché questi eventi sportivi sono anche acceleratori, pensiamo a tutte le strutture che rimarranno dopo le Olimpiadi - ha concluso -. Quindi è a beneficio delle comunità locali. Non vedo assolutamente niente di ostile”.



Si rende comunque necessario, secondo lei, un confronto con le associazioni di categoria sul tema: “Se si parla di tassa di soggiorno - ha sottolineato, come scrive ilgazzettino.it - bisogna fare una riforma strutturale perché dobbiamo capire bene come poter incidere, le risorse come vanno spese, ma non è in questa legge finanziaria. Si continuerà dopo il confronto con le associazioni di categoria”.