La Sardegna è decisa a sovvenzionare l’attivazione di un nuovo collegamento aereo con New York o Philadelphia che decolli da Cagliari o Olbia. L’annuncio è dell’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, che ha spiegato come il bando sarà pubblicato nel giro di pochi giorni.

La città statunitense di atterraggio è ancora da definire e dipenderà dal vettore che si aggiudicherà la gara, ma quel che è certo è che la Regione metterà in campo i soldi per sostenere la nuova offerta turistica. “L’avvio del nuovo collegamento - se tutto andrà bene - è previsto per il 2026 con un volo per almeno sei mesi all’anno” ha anticipato Cuccureddu, come riportato da L’Unione Sarda, sottolineando che la Sardegna nel 2025 “parteciperà alle fiere statunitensi proprio per promuovere la destinazione”.

Obiettivo: Sardegna tutto l’anno

L’assessore ha poi confermato che i dati definitivi sulla stagione 2024 usciranno entro fine anno: “Ci stiamo lavorando, l’osservatorio sugli arrivi e sulle presenze è una delle attività che abbiamo potenziato e abbiamo anche siglato una partnership con Mastercard per capire meglio gusti e abitudini di chi sceglie l’isola per le proprie vacanze”.

L’assessore ha però anticipato che rispetto al 2023 “sono aumentate le presenze, anche se non è detto che l’incremento del numero di vacanzieri si traduca in un vantaggio per l’economia”. L’obiettivo di Cuccureddu è noto fin dall’inizio del suo mandato: “Il lavoro che stiamo facendo riguarda la promozione dell’altra Sardegna, dai sentieri al patrimonio archeologico, ma dobbiamo anche vendere la Sardegna per Capodanno, Carnevale e Pasqua con una capillare campagna promozionale, nazionale e non solo, veicolando il messaggio che la Sardegna si muove tutto l’anno. Anche nei mesi invernali, con eventi programmati almeno una settimana al mese”.