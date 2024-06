Sciarra, Skal Roma: “Sempre impegnati a promuovere il turismo sostenibile”

“Skal Roma è sempre impegnato a promuovere il turismo sostenibile e la collaborazione internazionale”. Così Luigi Sciarra, presidente del club romano di Skal International, realtà associativa che nel mondo promuove il turismo globale e sostenibile, in occasione dell’evento di networking organizzato ieri a nei giardini dell’Hotel Kolbe della Capitale, per la visita in Italia di Annette Cardenas, presidente mondiale di Skal International.

“Siamo onorati di ospitare la presidente Cardenas e di poter discutere con lei delle nostre attività e dei progetti futuri” ha continuato Sciarra, rimarcando che “è importante considerarsi ambasciatori del territorio e fare sistema in modo sinergico tra pubblico e privato, per il benessere di tutti, senza personalismi o steccati ideologici ma operando in squadra”.

Tra i partecipanti la presidente dell’Enit, Alessandra Priante, che ha sottolineato come l’industria turistica sia il settore economico più umano che esista e come il networking rappresenti uno strumento più efficace delle campagne commerciali.

Presenti anche numerosi rappresentanti regionali e comunali impegnati in prima linea nel settore della promozione turistica, tra cui Mariano Angelucci, presidente della

Commissione Turismo del Comune di Roma, e l’assessore al Turismo del Comune di Roma, Alessandro Onorato, il quale ha rivendicato un dato in forte crescita sulla permanenza nella Città Eterna - da 2 a 4 notti - rivelando che “l’outlook appare positivo per il futuro”, sebbene vi sia la necessità di dare risposte agli operatori del settore intenzionati a investire nel territorio dell’Urbe.

All’evento hanno partecipato anche Tito Livio Mongelli, presidente di Skal Italia, e

i due membri d’onore ed ex presidenti del Club di Roma, Antonio Percario e

Augusto Minei.