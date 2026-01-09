Inizio in salita per chi viaggia anche nel 2026 con i disagi previsti per gli scioperi di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, che andranno a influenzare il trasporto aereo e ferroviario, come riassunto da corriere.it.

Scioperi nel trasporto aereo

Nel trasporto aereo una serie di scioperi del personale potrebbe causare forti disagi, con rallentamenti significativi e possibili cancellazioni. Vueling ha proclamato uno stop di otto ore, dalle 10 alle 18 di venerdì 9 gennaio. Nella stessa giornata, i dipendenti di easyJet incroceranno le braccia per l’intero arco delle 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. A fermarsi saranno anche gli addetti dell’handling aeroportuale: Assohandlers ha annunciato uno sciopero dalle 13 alle 17, mentre Swissport Italia e altri operatori attivi negli scali di Linate e Malpensa hanno previsto un’astensione di 24 ore. Le proteste potrebbero incidere direttamente su attività essenziali come check-in, imbarchi e gestione dei bagagli.

Sciopero dei treni

Dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio è stato proclamato uno sciopero nazionale da alcune sigle sindacali autonome che coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane e i lavoratori di FSI-RFI, in particolare gli addetti alla manutenzione delle infrastrutture. In una nota viene precisato che ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione ufficiale dell’agitazione. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno comunque assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 di sabato 10 gennaio.