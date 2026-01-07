Dopo la pausa delle feste, si apre un altro mese di mobilitazioni sindacali, che interesseranno anche i servizi di trasporto sia a livello locale che nazionale. Ecco le principali agitazioni segnalate dal bollettino scioperi del Ministero dei Trasporti per gennaio.

Si parte domani, 8 gennaio, con uno stop dei servizi di trasporto pubblico locale a Pescara e Chieti, Bolzano e in Abruzzo.

Agitazioni in Sardegna il 9 gennaio. Nella regione è previsto lo sciopero dei servizi di trasporto locale nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

Nella stessa giornata incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti Swissport Italia di stanza all’aeroporto di Milano Linate e gli addetti all’handling di Linate e Malpensa. Si fermeranno su scala nazionale anche i lavoratori Assohandlers, il personale navigante di easyJet e, per 8 ore, di Vueling.

Possibili disagi potrebbero interessare anche la rete ferroviaria, a causa dello sciopero di 24 ore del personale Rfi addetto alla manutenzione delle infrastrutture.

Il 12 gennaio sarà invece la volta del personale Trenord, in agitazione per 23 ore. Il giorno successivo, 13 gennaio, si fermeranno in tutta Italia i servizi di taxi per 24 ore, nonché il servizio Busitalia Sita Nord in Umbria.

Possibili disagi nell’area di Napoli il 23 gennaio, a causa delle proteste del personale Trenitalia omcc di S. Maria la bruna; mentre il 30 gennaio si fermerà per 8 ore il personale Rfi dell’area di Bologna.

L’ultimo sciopero in programma a gennaio riguarderà il trasporto aereo. Il 31 gennaio è previsto infatti uno stop di 4 ore dei controllori di volo Enav di stanza all’aeroporto di Verona.